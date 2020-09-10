Главная » Новости Орловские школы «чисты» от коронавируса Случаев регистрации болезни с начала года не было.





Вопрос об этом был задан руководителю регионального департамента здравоохранения Ивану Залогину на сегодняшнем онлайн брифинге.



Иван Залогин: «С начала учебного года распространения болезни внутри учебных заведений не зарегистрировано. Те случаи, которые регистрировались, связаны с внешними контактами, которые были до начала учебного года. Выводы о ситуации делать рано. Несмотря на то, что все в ожидании проблем, в школах предприняты меры предосторожности. Работа проводится в каждом учебном заведении под чутким контролем Роспотребнадзора».





Анастасия Дорохова

14:45, 10 сентября 2020 года



