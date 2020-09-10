Главная » Новости Вакцину от коронавируса в Орловской области ждут к концу года Подробности процесса рассказал руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.





Иван Залогин: «Те установки, которые звучат от федеральных ведомств, – ноябрь-декабрь. Как только будет наработано определенное количество вакцины, она будет распространяться по регионам. Как только она дойдет до нас, мы тут же перейдем к вакцинации жителей региона».





Анастасия Дорохова

14:47, 10 сентября 2020 года



