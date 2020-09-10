Главная » Новости «Банк» похитил у орловской пенсионерки полмиллиона рублей Поиск мошенников продолжается.





Ранее с потерпевшей по телефону связались неизвестные и представились службой безопасности одного из банков. Они предупредили женщину о «подозрительных переводах» по её счету. Орловчанка доверилась преступникам, обналичила свои сбережения и перевела их на «безопасный» счет.



Как сообщает УМВД, в настоящий момент предпринимаются все необходимые действия, нацеленные на поиск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.





Артём Ежаков

15:03, 10 сентября 2020 года



