«Банк» похитил у орловской пенсионерки полмиллиона рублей

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«Банк» похитил у орловской пенсионерки полмиллиона рублейПоиск мошенников продолжается.
Ранее с потерпевшей по телефону связались неизвестные и представились службой безопасности одного из банков. Они предупредили женщину о «подозрительных переводах» по её счету. Орловчанка доверилась преступникам, обналичила свои сбережения и перевела их на «безопасный» счет.
Как сообщает УМВД, в настоящий момент предпринимаются все необходимые действия, нацеленные на поиск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
Артём Ежаков
15:03, 10 сентября 2020 года