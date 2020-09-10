Главная » Новости В Орловской области будут работать передвижные прививочные пункты Но только после согласования с Роспотребнадзором.





Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы регистрируем ответственное отношение орловцев к вакцинации, и с каждым днём количество с опережением. Скажем так, в сравнении с прошлым годом ежесуточно мы видим, что больше людей прививается от гриппа, чем в аналогичном периоде прошлого года. Мы планируем также развернуть и передвижные пункты. Соответственно, как только мы определённые приготовления согласуем с Роспотребнадзором, чтобы не было никаких проблем, мы тут же анонсируем через средства массовой информации и оповестим, где они будут, и каков порядок вакцинации будет в них».





Анастасия Дорохова

15:05, 10 сентября 2020 года



