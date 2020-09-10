Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Больше полусотни орловцев скоро получат ключи от квартир на Раздольной,11. Проблема этих дольщиков - закрыта. Сейчас решают вопросы по другим долгостроям.



- Госпожнадзор и полицейские проводят рейды по жилью. Главная цель - напомнить элементарные правила безопасности.



- Образование высокого уровня - в доступности. Мобильный Кванториум поехал по деревням и селам.



- Двойное золото. На Чемпионате России Владислав Туйнов дважды поднимался на высшую ступень пьедестала почета.



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Вести-Орёл

15:36, 10 сентября 2020 года



