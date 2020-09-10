Главная » Новости В Орле обсудили «Народный бюджет» Совещание с главами муниципальных образований провел губернатор.





В рамках выполнения проекта из 75 выбранных жителями города мероприятий в работе находятся 50. Еще 10 - уже выполнены.



Готовится к торгам на определение подрядчика парк Победы. Контракт на работы, оцененный почти в 96 миллионов рублей, планируется заключить 12 октября. Сквер Комсомольцев будет готов к 30 ноября.



Для 14 объектов готовятся подобрать подрядчика – отмечено на сайте областной администрации.





Артём Ежаков

15:07, 10 сентября 2020 года



