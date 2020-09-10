Главная » Новости Работникам станет проще получить причитающиеся выплаты при увольнении, связанном с ликвидацией организации С 13 августа вступил в силу федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 310-ФЗ , существенно изменяющий порядок выплат, причитающихся работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников организации.



Причины принятия этого закона и его основные положения комментирует эксперт кафедры конституционного и муниципального права, доцент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.

Данный закон был разработан и принят в целях реализации Постановления Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2018 г. № 45-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.В.Трофимовой». В этом постановлении Конституционный Суд РФ признал не соответствующей Конституции часть первую статьи 178 Трудового кодекса РФ, поскольку в ней отсутствовал механизм, обеспечивающий предоставление установленных ТК РФ гарантий (выплата выходного пособия и среднего месячного заработка) всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации. В первую очередь имелись ввиду лица, которые приобрели право на указанные выплаты после прекращения деятельности юридического лица.

Напомним, что статья 178 Трудового кодекса РФ устанавливает гарантии работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников организации в виде выплаты выходного пособия в размере среднего месячного заработка, а также сохранения среднего месячного заработка (с зачетом выходного пособия) на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения, Кроме того, в исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, что в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (ч. 2 ст. 178 ТК РФ).

К моменту возникновения права на получение среднего месячного заработка на период трудоустройства у работника, уволенного в связи с сокращением численности или штата работников организации, его бывший работодатель продолжает свою экономическую деятельность и такому лицу данная выплата гарантирована. Однако к моменту возникновения этого права у работников, уволенных в связи с ликвидацией организации и не трудоустроенных в течение второго месяца с момента увольнения, в единый государственный реестр юридических лиц уже могут быть внесены сведения о прекращении ее деятельности.

По мнению Конституционного Суда РФ, право на получение среднего месячного заработка за второй месяц после увольнения работника не может быть реализовано, если организация ликвидирована ранее, чем у работника возникло право на его получение. Конституционный Суд РФ рекомендовал федеральному законодателю внести в ТК РФ соответствующие изменения, обеспечивающие защиту прав работников, уволенных в связи с ликвидацией организации.

Изменения, внесенные в ст. 178 Трудового кодекса РФ, сохраняют право работников, уволенных в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников, на выплату выходного пособия в размере среднего месячного заработка и устанавливают обязанность работодателя по сохранению среднего месячного заработка на период трудоустройства работника за второй месяц после увольнения, а также при наличии решения органа службы занятости населения за третий месяц после увольнения.

При этом вводится новый порядок предоставления этих выплат. За получением среднего заработка за второй месяц периода трудоустройства работник должен обратиться к работодателю не позднее 15 рабочих дней по окончании данного месяца, а за третий месяц - после принятия решения службой занятости, но также не позднее 15 дней после окончания соответствующего месяца. Работодатель обязан произвести выплату не позднее 15 календарных дней с момента обращения работника.

Кроме того, закон разрешает работодателям заменить указанные ежемесячные выплаты единовременной денежной компенсацией в соответствующем размере, которая может быть выплачена непосредственно при увольнении.

Важным нововведением закона является норма о том, что при ликвидации организации все выплаты, причитающиеся увольняемым работникам, должны быть произведены до завершения ликвидации соответствии с гражданским законодательством. Для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица заявитель предоставляет документы, подтверждающие проведение выплат работникам. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

По мнению Алексея Ястребова, новый закон позволяет повысить социальную защищенность работников, увольняемых в связи с ликвидацией организации, устанавливая необходимые гарантии для получения всех причитающихся им выплат.





Орловское Информбюро

15:49, 10 сентября 2020 года



