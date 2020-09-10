Главная » Новости Споры по выплате зарплаты могут рассматривать только суды В августе Министерство юстиции РФ подготовило законопроект об изменении порядка рассмотрения индивидуальных трудовых споров по выплате зарплаты. Этот законопроект комментирует эксперт кафедры конституционного и муниципального права, доцент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.



Законопроект предлагает внести изменения в статью 382 Трудового кодекса РФ и установить, что индивидуальные трудовые споры по выплате заработной платы и других выплат будут рассматривать исключительно суды. Сейчас этим могут заниматься еще и комиссии по трудовым спорам, которые наряду с судами рассматривают все трудовые споры.



Напомним, что комиссии по трудовым спорам – это специально создаваемые на предприятиях органы по рассмотрению трудовых споров, которые образуются по инициативе работников и (или) работодателя из равного количества представителей работников и работодателя. Если подобной инициативы не было проявлено, комиссия может не создаваться, её наличие не является обязательным требованием.

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение 10 календарных дней со дня подачи работником заявления и принимает решение простым большинством голосов. Это решение может быть обжаловано работником или работодателем в суде и в случае вступления в силу подлежит обязательному исполнению. Решение комиссии оформляется как удостоверение или лист КТС и считается исполнительным документом, по которому, в частности, можно взыскать невыплаченную зарплату.



На практике решения комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по зарплате иногда используются мошенниками для обналичивания денег под видом зарплатных долгов. Нашумевший случай произошел в сентябре 2019 г., когда со счета одной из компаний были списаны 5,5 млн. рублей на основании поддельного удостоверения КТС. Такие документы легко подделать, т.к. они изготавливаются на обычной бумаге и удостоверяются печатью комиссии. После этого крупнейшие российские банки выступили с заявлением, в котором предложили ужесточить контроль за документами комиссий по трудовым спорам.



Принятие предложенных поправок позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных взыскателей, которые стремясь к незаконному выводу денежных средств, предъявляют на принудительное исполнение удостоверения КТС, зачастую поддельные. Рассмотрение трудовых споров по выплате зарплаты в судах является более прозрачным процессом и снижает риски фальсификаций соответствующих документов, - считает эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.



В настоящее время законопроект проходит общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу.





15:50, 10 сентября 2020 года



