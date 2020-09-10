Споры по выплате зарплаты могут рассматривать только суды

|
|
|Главная » Новости
Споры по выплате зарплаты могут рассматривать только судыВ августе Министерство юстиции РФ подготовило законопроект об изменении порядка рассмотрения индивидуальных трудовых споров по выплате зарплаты. Этот законопроект комментирует эксперт кафедры конституционного и муниципального права, доцент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.
Законопроект предлагает внести изменения в статью 382 Трудового кодекса РФ и установить, что индивидуальные трудовые споры по выплате заработной платы и других выплат будут рассматривать исключительно суды. Сейчас этим могут заниматься еще и комиссии по трудовым спорам, которые наряду с судами рассматривают все трудовые споры.
Напомним, что комиссии по трудовым спорам – это специально создаваемые на предприятиях органы по рассмотрению трудовых споров, которые образуются по инициативе работников и (или) работодателя из равного количества представителей работников и работодателя. Если подобной инициативы не было проявлено, комиссия может не создаваться, её наличие не является обязательным требованием.
Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение 10 календарных дней со дня подачи работником заявления и принимает решение простым большинством голосов. Это решение может быть обжаловано работником или работодателем в суде и в случае вступления в силу подлежит обязательному исполнению. Решение комиссии оформляется как удостоверение или лист КТС и считается исполнительным документом, по которому, в частности, можно взыскать невыплаченную зарплату.
На практике решения комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по зарплате иногда используются мошенниками для обналичивания денег под видом зарплатных долгов. Нашумевший случай произошел в сентябре 2019 г., когда со счета одной из компаний были списаны 5,5 млн. рублей на основании поддельного удостоверения КТС. Такие документы легко подделать, т.к. они изготавливаются на обычной бумаге и удостоверяются печатью комиссии. После этого крупнейшие российские банки выступили с заявлением, в котором предложили ужесточить контроль за документами комиссий по трудовым спорам.
Принятие предложенных поправок позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных взыскателей, которые стремясь к незаконному выводу денежных средств, предъявляют на принудительное исполнение удостоверения КТС, зачастую поддельные. Рассмотрение трудовых споров по выплате зарплаты в судах является более прозрачным процессом и снижает риски фальсификаций соответствующих документов, - считает эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.
В настоящее время законопроект проходит общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу.
15:50, 10 сентября 2020 года