пятница 11.09.2020 10:39:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Правительство снизит первоначальный взнос по льготной ипотеке под 6,5% годовых

В начале августа на оперативном совещании с вице-премъерами Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин объявил о внесении изменений в программу льготной ипотеки, которые существенно расширяют возможности граждан по приобретению жилья. Данное предложение комментирует эксперт кафедры конституционного и муниципального права, доцент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.

Напомним, что 24 апреля 2020 г. Правительство РФ утвердило новую программу льготной ипотеки, по которой кредит на покупку жилья можно взять под 6,5% годовых – часть процентов банкам компенсирует государство. Воспользоваться этой ипотекой может любой гражданин России независимо от семейного положения, количества детей и т.д., никаких других требований к заемщикам программой не установлено. При этом договор ипотеки должен быть заключен до 1 ноября 2020 г., приобретаемая квартира должна быть только в новостройке, а не на вторичном жилье, а в качестве продавца должно выступать юридическое лицо.

Эта программа стала серьезной мерой поддержки покупателей недвижимости в период борьбы с коронавирусом. В процессе ее реализации максимальный размер займа был увеличен с 3 млн. до 6 млн. рублей, а для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – до 12 млн. рублей. Это позволило выдавать кредиты на покупку квартир большей площади.

Теперь глава Правительства предложил следующие шаги по увеличению доступности ипотеки – предложено снизить размер первоначального взноса с 20 до 15%, а также увеличить общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых – с 740 млрд. до 900 млрд. рублей. Эти же меры будут распространены еще на две программы - льготную ипотеку для семей с детьми и дальневосточную ипотеку.

Внесение указанных изменений в программу льготной ипотеки позволит расширить круг ее участников и станет существенной мерой поддержки для многих граждан, желающих улучшить свои жилищные условия в нынешней социально-экономической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции,- резюмирует эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.


05:51, 11 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.