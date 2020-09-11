Главная » Новости Правительство снизит первоначальный взнос по льготной ипотеке под 6,5% годовых В начале августа на оперативном совещании с вице-премъерами Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин объявил о внесении изменений в программу льготной ипотеки, которые существенно расширяют возможности граждан по приобретению жилья. Данное предложение комментирует эксперт кафедры конституционного и муниципального права, доцент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.



Напомним, что 24 апреля 2020 г. Правительство РФ утвердило новую программу льготной ипотеки, по которой кредит на покупку жилья можно взять под 6,5% годовых – часть процентов банкам компенсирует государство. Воспользоваться этой ипотекой может любой гражданин России независимо от семейного положения, количества детей и т.д., никаких других требований к заемщикам программой не установлено. При этом договор ипотеки должен быть заключен до 1 ноября 2020 г., приобретаемая квартира должна быть только в новостройке, а не на вторичном жилье, а в качестве продавца должно выступать юридическое лицо.



Эта программа стала серьезной мерой поддержки покупателей недвижимости в период борьбы с коронавирусом. В процессе ее реализации максимальный размер займа был увеличен с 3 млн. до 6 млн. рублей, а для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – до 12 млн. рублей. Это позволило выдавать кредиты на покупку квартир большей площади.



Теперь глава Правительства предложил следующие шаги по увеличению доступности ипотеки – предложено снизить размер первоначального взноса с 20 до 15%, а также увеличить общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых – с 740 млрд. до 900 млрд. рублей. Эти же меры будут распространены еще на две программы - льготную ипотеку для семей с детьми и дальневосточную ипотеку.



Внесение указанных изменений в программу льготной ипотеки позволит расширить круг ее участников и станет существенной мерой поддержки для многих граждан, желающих улучшить свои жилищные условия в нынешней социально-экономической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции,- резюмирует эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.





05:51, 11 сентября 2020 года



