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Получение лицензии на розничную продажу алкоголя может стать дешевле в несколько раз

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило законопроект, значительно снижающий стоимость лицензии на розничную продажу алкоголя. Этот законопроект комментирует эксперт кафедры конституционного и муниципального права, доцент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.

По проекту за предоставление или продление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции нужно будет вносить государственную пошлину в размере 1 тыс. руб. за каждый месяц действия лицензии, в то время как сейчас размер пошлины составляет 5400 руб. в месяц – 65 тыс. руб. каждый год. Т.е. стоимость лицензии на продажу алкоголя планируется снизить более, чем в пять раз.

По мнению авторов законопроекта, нынешний размер госпошлины слишком велик для многих предприятий малого и среднего бизнеса, поскольку не зависит от количества объектов, имеющихся у организации. Возникают ситуации, когда крупная торговая сеть и один магазин платят одинаковую государственную пошлину, что ставит их в неравные условия. Это приводит к росту теневой продажи алкоголя.

Снижение стоимости лицензии позволит увеличить количество точек продажи алкоголя, соответственно, возрастут объемы легальных продаж алкогольной продукции. Это приведет к увеличению доходов региональных бюджетов за счет уплаты акцизов, что компенсирует временное сокращение доходов в результате снижения стоимости госпошлины за предоставление (продление) лицензии на розничную продажу алкоголя, - считает эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.

В настоящее время законопроект проходит общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу. В случае их принятия они могут вступить в силу с 2021 года.


04:53, 11 сентября 2020 года
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