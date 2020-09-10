Главная » Новости Муниципалитетам Орловщины дополнительно выделили 23 миллиона рублей Средства предназначены на починку дорог.





Решение вынесено главой региона. Средства будут направлены на работы в деревнях Гостево и Черкасская, по улице Лужковской и на трассе Большая Фоминка - Кнубрь. Также входит в перечень ремонт участка дороги до КФХ «Прогресс» в Знаменском районе.



На данный момент на территории области в работе находится 252 объекта. Средства в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» освоены в полном объеме – отмечено в сообщении областной администрации.





Артём Ежаков

15:53, 10 сентября 2020 года



