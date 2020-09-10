Главная » Новости Орловское ТТП достигло своей цели К первому сентября планировалось вывести на линию 70 троллейбусов и автобусов.





Однако удалось запустить только 69 машин. Сейчас эта вершина покорена – сегодня в город вышло 73 единицы этого транспорта.

Генеральный директор ТТП Андрей Митин отметил: «Увеличив за три месяца выпуск в два раза, мы перешли на другой уровень. За это я хочу поблагодарить начальников и сотрудников депо и, конечно, водителей. Теперь наша задача эту планку не просто удерживать, а поднимать выше и выше. Муниципальный транспорт должен завоевать достойную долю на рынке пассажирских перевозок Орла, и мы будем делать для этого всё!».



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Артём Ежаков

16:30, 10 сентября 2020 года



