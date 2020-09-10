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На Московской железной дороге проходит акция «Детям -безопасную железную дорогу!»

Акция стартовала 31 августа. Она специально организована в начале нового учебного года, чтобы напомнить школьникам и студентам о мерах предосторожности на объектах железнодорожного транспорта.


В Орле местом проведения акция был выбран пешеходный переход в микрорайоне «Ботаника». Это переход оборудован световой и звуковой сигнализацией, а также специальными S-образными накопительными площадками. Особенность этих площадок заключается в том, что пешеход, прежде чем выйти на переход, перемещается по змеевидной конструкции и таким образом непроизвольно смотрит по сторонам, убеждаясь в отсутствии приближающего поезда.

Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «Пытаемся всеми возможными и доступными способами, донести еще раз до детей и подростков основные правила безопасности, которые необходимо соблюдать, находясь на объектах железнодорожной инфраструктуры».

Дети и подростки должны воспринимать предупреждающие знаки серьезно – их игнорирование может стоить жизни. Знаки напоминают, что нельзя пересекать железнодорожные пути в неустановленном месте, перебегать перед поездом, прыгать с платформ, цепляться за поезд. Как отметили в Орловской дистанции пути, в этом году в регионе уже установлено более 400 знаков, распространено более 1000 памяток. Проводятся также и лекции для граждан.

И важна не только профилактическая работа. Важен комплексный подход: только объединившись всем структурам - от исполнительной власти до железнодорожников, можно добиться сокращения несчастных случаев на железной дороге.

В зоне особого внимания железнодорожников - учебные заведения, расположенные рядом с железной дорогой. В связи с новыми эпидправилами массовые мероприятия в учебных заведениях запрещены. Однако железнодорожники надеются, что родители и учителя не окажутся безучастными и напомнят детям правила безопасного поведения на железной дороге.

Свести к минимуму риски помогут и современные технологии. Специальное приложение для смартфона «Берегись поезда – SafeTrain» предупредит об опасности за 70 метров до приближения к железной дороге. Если расстояние меньше 50 метров, программа заблокирует аудио- и видео файлы. Но и без приложений надо помнить: «зелёный» - иди, «красный» - стой.

Акция «Детям - безопасную железную дорогу!» продлится до 30 сентября.


Всеволод Трифонов
16:34, 10 сентября 2020 года
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