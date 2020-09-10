Главная » Новости Бродячие животные – на контроле администрации Орла Тематическое совещание провел глава Александр Муромский.





На заседании было отмечено увеличение числа нападений собак на граждан. Так, в Северном районе города к этому моменту покусали уже 8 орловцев.



Проблемой отлова псов в данный момент занимается «Экосервис» и городская станция по борьбе с болезнями животных.



Как отмечается, их стерилизация помогает не во всех случаях – в стае они могут стать агрессивными к людям.



Возможным решением видится создание специализированного приюта на земельном участке «Спецавтобазы» площадью почти в 3 тысячи квадратных метров. По плану в нем должны иметься кабинеты для стерилизации и ветеринарный блок, кормокухня, площадка для выгула и другое, поэтому для его организация потребует времени.



Подводя итоги встречи, Александр Муромский поручил ответственному подрядчику усилить работы по отлову животных – отмечено в сообщении сайта городской администрации.





Артём Ежаков

17:30, 10 сентября 2020 года



