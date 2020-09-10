четверг 10.09.2020 22:49:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Бродячие животные – на контроле администрации Орла

Тематическое совещание провел глава Александр Муромский.


На заседании было отмечено увеличение числа нападений собак на граждан. Так, в Северном районе города к этому моменту покусали уже 8 орловцев.

Проблемой отлова псов в данный момент занимается «Экосервис» и городская станция по борьбе с болезнями животных.

Как отмечается, их стерилизация помогает не во всех случаях – в стае они могут стать агрессивными к людям.

Возможным решением видится создание специализированного приюта на земельном участке «Спецавтобазы» площадью почти в 3 тысячи квадратных метров. По плану в нем должны иметься кабинеты для стерилизации и ветеринарный блок, кормокухня, площадка для выгула и другое, поэтому для его организация потребует времени.

Подводя итоги встречи, Александр Муромский поручил ответственному подрядчику усилить работы по отлову животных – отмечено в сообщении сайта городской администрации.


Артём Ежаков
17:30, 10 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.