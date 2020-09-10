Главная » Новости Андрей Клычков намерен сделать прививку от гриппа Нет ни времени, ни желания болеть - так глава Орловщины объяснил своё намерение присоединиться к прививочной кампании против гриппа.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нужно обезопасить себя, в том числе, потому что общаюсь с большим количеством людей. С другой стороны, когда мы говорим на каждом совещании о необходимости вакцинации - наверное, это правило: предлагаешь - покажи пример, поэтому я не исключение, а такой же человек, и, я думаю, что вакцина мне поможет».

Планы по вакцинации орловцев обсуждались сегодня на заседании регионального штаба. Против гриппа и ОРВИ привито уже 27 тысяч жителей региона. Вместе с сезонными заболеваниями остаются под контролем и темпы распространения коронавируса. Сегодня зарегистрировано 49 новых случаев заболевания. Около этой отметки показатель держится уже больше двух недель.





Антон Киселёв

18:59, 10 сентября 2020 года



