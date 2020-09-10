четверг 10.09.2020 22:49:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Андрей Клычков намерен сделать прививку от гриппа

Нет ни времени, ни желания болеть - так глава Орловщины объяснил своё намерение присоединиться к прививочной кампании против гриппа.


 Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нужно обезопасить себя, в том числе, потому что общаюсь с большим количеством людей. С другой стороны, когда мы говорим на каждом совещании о необходимости вакцинации - наверное, это правило: предлагаешь - покажи пример, поэтому я не исключение, а такой же человек, и, я думаю, что вакцина мне поможет».

Планы по вакцинации орловцев обсуждались сегодня на заседании регионального штаба. Против гриппа и ОРВИ привито уже 27 тысяч жителей региона. Вместе с сезонными заболеваниями остаются под контролем и темпы распространения коронавируса. Сегодня зарегистрировано 49 новых случаев заболевания. Около этой отметки показатель держится уже больше двух недель.


Антон Киселёв
18:59, 10 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.