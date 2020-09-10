Главная » Новости В Орловской области до 15 октября продлен закрытый режим работы стационарных учреждений социального обслуживания населения Как отметил сегодня Андрей Клычков, в зоне риска по-прежнему находятся представители старшего поколения, люди с сопутствующими заболеваниями.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В зоне риска по-прежнему находятся представители старшего поколения, люди с сопутствующими заболеваниями. Поэтому принято решение продлить закрытый режим работы бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания, стационарных отделений центров социального обслуживания населения и стационарных отделений центров социального обслуживания населения. Это вынужденная мера, но она направлена на обеспечение безопасности пациентов социальных учреждений, работающих в стационарном режиме».





Орловское Информбюро

19:00, 10 сентября 2020 года



