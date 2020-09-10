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Коронавирус: стало известно о снятии некоторых ограничений в Орловской области

Планы по снятию ограничений обсуждались сегодня на заседании регионального штаба.


Сегодня зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Около этой отметки показатель держится уже больше двух недель. Как считают в штабе, это служит основанием для снятия некоторых ограничений, введенных ранее в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «14 сентября будем снимать ограничения для деятельности культурных учреждений, в первую очередь это касается учреждений дополнительного образования. И сегодня говорили о том, чтобы уже со следующей недели обсудить вопрос о возобновлении деятельности театров с участием зрителей с учётом ограничений Роспотребнадзора».



Антон Киселёв
19:03, 10 сентября 2020 года
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