Главная » Новости Учителя Орловщины могут помочь Министерству просвещения Для этого их приглашают вступить во Всероссийский экспертный педагогический совет.





Уже открыт прием заявок от кандидатов, который завершится 17 сентября. В заявке необходимо отметить достижения на профессиональном поприще, рассказать о своем видении развития образования страны и своей роли в совете.



К отбору допускаются педагоги со стажем от 5 лет, лучших выберут всенародным голосованием в «Одноклассниках», итоги которого объявят 5 октября.



Отправить заявку можно через сайт «Российское образование», публикацию на личной странице конкурсанта в «Одноклассниках» с хештегом #педсовет2020, или написать личное сообщение в сообщество «Мы учителя!» - отмечено на сайте областной администрации.





Артём Ежаков

08:33, 11 сентября 2020 года



