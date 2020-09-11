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4% жителей Орловщины уже привились от гриппа

Какой вакциной прививают в этом году, и где можно поставить прививку, рассказала главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Орловской области Наталья Иванова.


 5 сентября в Орловской области началась вакцинация. Чем прививают орловцев?
- ВОЗ представила рекомендации на сезон 2020-21 года по вакцинным штаммам, которые мы будем использовать в этом году. К нам в область поступила четырехвалентная вакцина «Флю-М» и «Совигрипп-М» для взрослых и «Совгрипп» для детей. Штаммы, которые входят в состав вакцин, - AH1N1, AH3N2, B (Вашингтон) и B (Пхукет). Пхукет использовался в сезоне прошлого года. Для взрослых поступило более 64 тысяч дох вакцины, для детей - более 25 тысяч доз. В настоящее время проведена иммунизация более 27 тысяч человек, что составляет около 4% от плана.

Где орловцы могут сделать прививку?

- Вакцинация проводится в лечебных учреждениях по месту жительства. Перед проведением прививки доктор осматривает, и если нет противопоказаний, то прививка разрешена. Оптимальное время для проведения прививок - сентябрь - ноябрь, для того чтобы сформировался иммунитет, чтобы человек был защищен от гриппа.

Как долго длится действие прививки? Должен ли человек прививаться каждый год?

- Прививаться от гриппа нужно ежегодно, для того чтобы сформировался иммунитет. Каждый год в состав вакцины добавляются новые штаммы, которые актуальны для текущего эпидсезона.

Каждый человек может решить сам - делать прививку или нет. Что вы рекомендуете как специалист?

- В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Орловской области Управление Роспотребнадзора рекомендует привиться от гриппа в этом эпидсезоне.


Юлия Опанасюк
09:27, 11 сентября 2020 года
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