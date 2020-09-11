Главная » Новости Орловские школы продолжают получать современную технику в рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда» Уже созданы сотни индивидуальных рабочих мест как для школьников, так и для учителей.





Использование компьютеров в учебном процессе в наших школах уже давно не в диковинку. Но время диктует новые требования. Технологии шагают вперед, и им нужно соответствовать. В лицее № 2 поселка Нарышкино нацпроект «Цифровая образовательная среда» дал новый импульс к развитию.



Юлия Солодова, учитель информатики средней общеобразовательной школы № 2 п. Нарышкино: «Мы получили огромный набор техники. 32 ноутбука, которые помогают детям работать индивидуально - теперь не нужно делиться с соседом, как это было ранее».

Новые ноутбуки особенно пришлись по душе ребятам, они могут работать в режиме планшетов. Есть возможность творить как индивидуально, так и коллективно, используя современные мессенджеры. все компьютеры завязаны в единую сеть.



Любовь Адаменко, директор средней общеобразовательной школы № 2 п. Нарышкино: «Это прорыв. Мы получили мобильный класс, мы получили интерактивные доски, мы получили хорошее оборудование для цветной печати».

В орловском лицее № 40 тоже изменения. Благодаря новому оборудованию в рамках нацпроекта «Образование» уроки стали более информативными и разнообразными.



Ирина Барташевская, замдиректора лицея №40 г. Орла: «Это два комплекта, которые включают в себя интерактивный комплекс, и 15 ноутбуков, которые соединены в единую сеть и подключены к сети Интернет. Благодаря этому мы можем использовать много ресурсов и возможностей, которые эта сеть нам предоставляет».

Многие учителя уже оценили функционал виртуальных лабораторий, познавательных экскурсий и мастер-классов. Свои плюсы поставили и сами ребята.



Елизавета Новикова, ученица лицея №40 г. Орла: «Намного интересней стало изучать предмет, можно изучать какие-либо сведения в Интернете, если чего-то нет в учебнике. Можно и учебник с собой не носить - все можно найти здесь».

В начальной школе обычную доску сменила интерактивная. С ее помощью можно учиться писать и считать, она же продемонстрирует учебные фильмы и презентации.



Наталья Мартынова, замначальника управления общего образования департамента образования Орловской области: «Проект «Цифровая образовательная среда» в Орловской области реализуется с 2019 года. В прошлом году в проекте приняли участие 16 образовательных организаций, в том числе среднего профессионального образования. В этом году принимают участие 68 организаций, также среди них есть и СПО».

На территории области реализация национального проекта «Цифровая образовательная среда» будет идти до 2024 года. Заявки на участие сформированы в план уже на два года вперед. Также в рамках мероприятий стоит задача обеспечить все образовательные учреждения региона широкополосным высокоскоростным интернетом. Эта работа уже ведется.





Оксана Гранн

09:40, 11 сентября 2020 года



