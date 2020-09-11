Главная » Новости В музее-заповеднике Спасское-Лутовиново открылся литературный семинар для молодых прозаиков Три дня с начинающими писателями, которые приехали из разных городов Центральной России, работают знаменитые литераторы и сценаристы, проводят лекции и мастер-классы, а также практический разбор представленных произведений. В рамках семинара состоится и награждение участников Тургеневского литературного конкурса, который в этом году проходил онлайн.





Союз российских писателей и межрегиональный центр провинциальной литературы «Глубинка» объединились, чтобы ближе познакомиться подающими надежды прозаиками, которые работают в разных жанрах и стилях, но в своих городах уже стали известны. Идею проведения семинара поддержал Фонд президентских грантов



Екатерина Левицкая, генеральный директор межрегионального Центра провинциальной литературы «Глубинка»: «Это один из семинаров. На самом деле их цикл под названием «Свой голос». Мы должны выявить, поддержать и обучить, молодых, талантливых, литературно одаренных людей».

Семинар торжественно открыли на главной поляне усадьбы. Гостей приветствовали Спасский хор и директор музея-заповедника И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин. Сергей Ступин выразил надежду, что семинар даст творческий импульс не только начинающим писателям, но и маститым мастерам.



Среди признанных мастеров сегодня здесь Михаил Николаевич Кураев - писатель и киносценарист, который с удовольствием откликнулся на предложение поработать с молодежью.



Михаил Кураев, писатель, сценарист: «Для меня даже Варламов Алексей - молодежь, поэтому мне затруднительно, и я приехал сюда как раз из любопытства, потому что прекрасно понимаю, что у меня большой пробел в знакомстве с сегодняшней молодой порослью. Надеюсь восполнить этот пробел».

Семинар это, прежде всего, учеба, и в эти дни под руководством опытных наставников будет происходить разбор произведений, представленных молодыми писателями. Авторы получат ряд рекомендаций по улучшению текста, несколько творческих заданий и крайне полезную для начинающих информацию о поступлении в литературные вузы, а также о деятельности Союзов писателей и многом другом.



Светлана Василенко, прозаик, первый секретарь правления Союза российских писателей: «Пишут профессионально, интересно, талантливо, но еще не печатались, еще их публика читающая не знает, и поэтому задача нашего семинара их просто открыть».

Участникам семинара от 18 до 30 лет. Они пишут в разных жанрах и о разном, и организаторы пригласили действительно неординарных и умеющих думать молодых литераторов.



Александр Иванов, писатель (г. Смоленск): «Мне больше интересно все, что связано с фантазией, иррациональной стороной нашей жизни, и я не могу не отметить, что она очень сильно влияет на нашу повседневную жизнь».

Споров о литературе, современных героях, сюжетах, построении композиции будет предостаточно. 12 сентября семинар завершится. В рамках закрытия состоится награждение финалистов Тургеневского литературного конкурса, который в этом году проходил онлайн.



Сергей Ступин, директор музея-заповедника И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново»: «Я надеюсь, что литературный Тургеневский конкурс станет предтечей литературной Тургеневской премии, и мы реализуем одно из основных положений концепции развития «Спасского-Лутовиново».

Возможно, сегодня здесь как раз собрались будущие лауреаты этой премии, которая обязательно появится, как символ литературной составляющей нашего края.





Эва Стасюлевич

09:53, 11 сентября 2020 года



