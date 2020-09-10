Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Больше не обманутые дольщики. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 11 по улице Раздольной.



- Выбор - не болеть. Уже 27 тысяч орловцев сделали прививку от гриппа. К ним присоединяется губернатор.



- И вновь Спасское собирает писателей. В родовое имение Тургенева съехались молодые литераторы со всего центра России.



- После девяти месяцев ожидания Влад Туйнов сумел блестяще показать себя на Чемпионате страны. Итог - двойное золото.



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Вести-Орёл

21:20, 10 сентября 2020 года



