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Орловский инсулин нужен в Европе

Первая партия гормона была экспортирована заводом «Санофи-Авентис Восток».


Речь идет о препарате ультракороткого действия – эффект наступает спустя непродолжительное время после введения. 1 миллион картриджей был передан в Германию для дальнейшего распределения по Европе.
Завод «Санофи-Авентис Восток» является первым стране, где был осуществлен полный цикл выпуска инсулинов. Он обеспечивает 20% их производства в России. Основные силы предприятия направлены в первую очередь на сограждан с сахарным диабетом, но производство работает также и с заграничными заказчиками.
 
Директор завода Мстислав Шилов отметил: «2020 год – юбилейный год для нашего завода. Вот уже 10 лет мы бесперебойно производим и обеспечиваем российских пациентов современными инсулинами. Но 2020 стал и очень серьезной проверкой на прочность для нашего предприятия, которую мы прошли успешно. В этом году нам удалось не только обеспечить бесперебойность поставок в период пандемии, но и продолжить работу над проектами по модернизации и развитию экспорта. Успешная отгрузка произведенного в Орле инсулина на экспорт в страны ЕС – это результат профессиональной и слаженной работы всей команды завода».


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Артём Ежаков
10:28, 11 сентября 2020 года
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