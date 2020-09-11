Главная » Новости Избиркомы Орловщины готовы к выборам Единый день голосования пройдет в это воскресенье, 13 сентября.





Народное волеизъявление состоится в 10 муниципальных районах региона – Болховском, Должанском, Дмитровском, Знаменском, Краснозоренском, Ливенском, Новосильском, Орловском, Покровском и Хотынецком.

Самые масштабные выборы состоятся в Орле. На 419 кандидатов в городской Совет народных депутатов шестого созыва приходится 38 мандатов.

В день выборов будут задействованы свыше 2 тысяч сотрудников избирательных комиссий с правом решающего голоса на 154 участках для голосования. Оно пройдет с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Всего в списках голосующих больше четверти миллиона орловцев – отмечено в сообщении информационного портала избирательных комиссий Орловской области





Артём Ежаков

10:38, 11 сентября 2020 года



