Главная » Новости Коронавирус: в Орловской области 50 новых случаев заражения За сутки от болезни скончался один человек.





11 сентября, на территории региона за весь период наблюдений зарегистрировано 7575 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, активно болеют 1422 жителей региона.

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, на территории региона за весь период наблюдений зарегистрировано 7575 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, активно болеют 1422 жителей региона. Всего болезнь победили 6039 человек, за сутки это удалось сделать 51 орловцу. Число погибших увеличилось до 114.





Артём Ежаков

10:50, 11 сентября 2020 года



