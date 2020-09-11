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Орловская область позаботилась о сохранности лесов

До 2025 года на меры по их охране, защите, восстановлению и эффективности использования потратят почти 565 миллионов рублей.


Полный перечень программы, согласно сайту областной администрации, выглядит следующим образом:
  • Обеспечить сохранность 8% лесистости в регионе; 
  • Сохранить площадь ценных лесных насаждений на уровне в 31,5 %; 
  • Увеличить до 82 гектаров площадь лесовосстановления;
  • Обеспечить стопроцентный баланс между вырубкой и восстановлением лесов;
  • Достичь положительной динамики предупреждения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года не менее 5 %; 
  • Оснастить учреждения, работающие с лесовосстановлением, необходимой специализированной техникой и оборудованием на 70 %; 
  • Обеспечить почти 2 тонны лесных семян;
  • Оснастить госучреждения необходимой лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием к 2025 году на 92,4 млн рублей.



Артём Ежаков
10:55, 11 сентября 2020 года
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