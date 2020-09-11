Орловская область позаботилась о сохранности лесов

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Орловская область позаботилась о сохранности лесовДо 2025 года на меры по их охране, защите, восстановлению и эффективности использования потратят почти 565 миллионов рублей.
Полный перечень программы, согласно
сайту областной администрации, выглядит следующим образом:
- Обеспечить сохранность 8% лесистости в регионе;
- Сохранить площадь ценных лесных насаждений на уровне в 31,5 %;
- Увеличить до 82 гектаров площадь лесовосстановления;
- Обеспечить стопроцентный баланс между вырубкой и восстановлением лесов;
- Достичь положительной динамики предупреждения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года не менее 5 %;
- Оснастить учреждения, работающие с лесовосстановлением, необходимой специализированной техникой и оборудованием на 70 %;
- Обеспечить почти 2 тонны лесных семян;
- Оснастить госучреждения необходимой лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием к 2025 году на 92,4 млн рублей.
Артём Ежаков
10:55, 11 сентября 2020 года