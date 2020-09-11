Главная » Новости Орловская область позаботилась о сохранности лесов До 2025 года на меры по их охране, защите, восстановлению и эффективности использования потратят почти 565 миллионов рублей.





Полный перечень программы, согласно сайту областной администрации, выглядит следующим образом: Обеспечить сохранность 8% лесистости в регионе;

Сохранить площадь ценных лесных насаждений на уровне в 31,5 %;

Увеличить до 82 гектаров площадь лесовосстановления;

Обеспечить стопроцентный баланс между вырубкой и восстановлением лесов;

Достичь положительной динамики предупреждения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года не менее 5 %;

Оснастить учреждения, работающие с лесовосстановлением, необходимой специализированной техникой и оборудованием на 70 %;

Обеспечить почти 2 тонны лесных семян;

Оснастить госучреждения необходимой лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием к 2025 году на 92,4 млн рублей.





Артём Ежаков

10:55, 11 сентября 2020 года



