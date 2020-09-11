Главная » Новости Госуслуги популярны у орловцев В электронном виде на данный момент ими воспользовались свыше 900 тысяч граждан. Это в три раза больше прошлогоднего показателя с начала года по сентябрь.





Всего на Едином портале зарегистрировано почти 690 тысяч жителей области. Регион держит 15 место в стране по этому показателю – отмечено на сайте областной администрации.





Артём Ежаков

11:49, 11 сентября 2020 года



