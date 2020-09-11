Главная » Новости Орловец, убивший свою мать, может избежать тюрьмы По версии следствия, он забил и задушил пенсионерку.





Трагедия произошла в деревне Золотухино Краснозоренского района Орловской области в марте 2020 года. 48-летний мужчина в ходе ссоры со своей матерью нанес ей удары металлической пластиной и деревянной палкой в область головы и туловища, после чего задушил ее руками. От полученных повреждений потерпевшая скончалась.



Кроме этого ему инкриминировалось надругательство над телом погибшей. Однако, в ходе проведенной психолого-психиатрической экспертизы, удалось выявить у подследственного психическое расстройство, от которого он страдал как во время преступления, так и по сей день – он не мог и не может понимать последствия своих действий и управлять ими. Как сообщили в региональном Следственном управлении, согласно статье 21 УК РФ, 48-летний мужчина не может быть привлечен к уголовной ответственности.



Материалы дела направлены в суд для рассмотрения возможности помещения виновного в психиатрический стационар.





Артём Ежаков

11:52, 11 сентября 2020 года



