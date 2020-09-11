Ремонт дороги Орел – Ефремов – Косарево оценили почти в 60 миллионов рублей

Сметную документацию подписал глава региона Андрей Клычков.

Всего отремонтируют 7,6 километров трассы. Точная стоимость работ при уровне цен за I квартал этого года с учетом НДС составит 56,8 миллионов.



Как отмечено на сайте областной администрации, «сметная документация утверждена на основании положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости Управления государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области».