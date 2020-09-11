Главная » Новости Коронавирус: распространение по территории Орловской области Заболевшие находятся под контролем регионального Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.





На сегодняшний день COVID-19 обнаружен у 3720 жителей Орла, 862 подтвержденных случая - в Орловском районе, 625 – в городе Мценске и Мценском районе, 337 – в Ливнах, 281 – в Урицком районе, 210 – в Болховском районе, 137 – в Дмитровском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 135 − в Ливенском районе, 109 – в Хотынецком районе, 94 – в Кромском районе, 88 − в Свердловском районе, 86 – в Покровском районе, 85 − в Верховском районе, 81 – в Новосильском районе, 74 – в Малоархангельском районе, 71 – в Глазуновском районе, 68 – в Шаблыкинском районе, 66 – в Должанском районе, 63 – в Залегощенском районе, 61 – в Знаменском районе, 59 – в Колпнянском районе, 45 – в Троснянском районе, 37 – в Сосковском районе, 24 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – отмечает областная администрация.









Артём Ежаков

12:05, 11 сентября 2020 года



