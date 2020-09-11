Главная » Новости Орловские спасатели обеспечат безопасные выборы С 11 по 14 сентября в региональном МЧС объявлен усиленный режим работы.





Сотрудники МЧС оперативно отреагируют в случае происшествий в Единый день голосования.

Под контролем спасателей находятся все 132 выборных объекта на территории 11 муниципальных образований области, в которых размещено 154 участка для народного волеизъявления и 15 территориальных избиркомов – отмечено в сообщении регионального МЧС.





Орловское Информбюро

12:15, 11 сентября 2020 года



