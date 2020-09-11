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Андрей Клычков привился от гриппа

Главе Орловской области сделали прививку на рабочем месте.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня это, по большому счету, даже не дань традиции, не традиционная процедура, которую проходят дети и взрослые. Это необходимость, которая направлена на обеспечение нашей безопасности. И лично для меня - у меня два важных фактора. Некогда болеть в непростое время, которое на рабочем месте пришлось провести, в период пандемии коронавируса. И сейчас и я, и члены правительства, у кого нет противопоказаний, по максимуму вакцинацию пройдут, подавая таким образом личный пример. Много разговоров о том, что вакцина как-то влияет, но давайте посмотрим на мне. Я надеюсь, что она повлияет лишь в одном направлении, что у меня будет больше возможностей и не придется тратить время на больничный».
 
Сейчас вакцинировано уже 4% населения. Есть и взрослая, и детская вакцина. Её эффективность проверена временем. Она содержит штаммы гриппа, который, как предполагают врачи, будут циркулировать на территории нашей области поздней осенью и зимой. Но именно сейчас нужно сделать прививку, чтобы в организме выработался иммунитет. Врачи признают, что вакцина не является стопроцентной гарантией от заболевания, но именно она защищает от серьезных осложнений.


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Татьяна Напольских
12:16, 11 сентября 2020 года
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