В Орловской области стартовали выборы

Сегодня в 8 утра открылись избирательные участки. На территории области их 154. Началось голосование.

Всего в нашей области выборы пройдут в 10 районах. Там жители отдают свои голоса за депутатов представительных органов. В Орле горожанам предстоит выбрать депутатов Горсовета.

В Орле сегодня можно голосовать на трех избирательных участках, расположенных на открытом воздухе. Напомним, 13 сентября, в единый день голосования, орловцам предстоит определить, кто войдет в шестой созыв городского Совета народных депутатов. На 38 мандатов претендует - более 400 кандидатов.