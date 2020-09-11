В Орловской области стартовали выборы

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В Орловской области стартовали выборыСегодня в 8 утра открылись избирательные участки. На территории области их 154. Началось голосование.
Всего в нашей области выборы пройдут в 10 районах. Там жители отдают свои голоса за депутатов представительных органов. В Орле горожанам предстоит выбрать депутатов Горсовета.
В Орле сегодня можно голосовать на трех избирательных участках, расположенных на открытом воздухе. Напомним, 13 сентября, в единый день голосования, орловцам предстоит определить, кто войдет в шестой созыв городского Совета народных депутатов. На 38 мандатов претендует - более 400 кандидатов.
Надежда Невматулина
12:27, 11 сентября 2020 года