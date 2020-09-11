Главная » Новости За две недели в Северном районе Орла от нападения бродячих собак пострадали восемь человек К решению проблемы, вслед за следственными органами, которые возбудили уголовное дело, подключились и власти региона. Губернатор поручил решить проблему с привлечением общественности, зоозащитников и специалистов областного ветеринарного управления.





Звонки и обращения с жалобами на бродячих животных от жителей многоэтажек по Бурова и Раздольной городская ветстанция принимает каждый день. Почти также часто поступают в травмпункт и пострадавшие от нападений собак. Следствием широкого общественного резонанса, который приобрела ситуация, стало возбуждение уголовного дела. Лев Едидович, заведующий травматологическим пунктом городской больницы им. С.П.Боткина: «31-го я принимал по дежурству в 6 утра женщину. 3 и 4 сентября 5 человек обратились с одного и того же места. Раны не настолько конечно обширные, но множественные. Их даже сосчитать нельзя». Александр Коргин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «Следствием установлено восемь пострадавших граждан, которым в результате укусов животных причинены телесные повреждения различной степени тяжести». В качестве виновного следователи рассматривают подрядчика, исполняющего муниципальный контракт. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Директор подрядной организации утверждает, что бригада по отлову животных работает каждый день. Но бывает, что отлову собак мешают сами местные – они подкармливают животных, поэтому свора не уходит. Всего же за этот год в районе перекрёстка Раздольной и Бурова было отловлено порядка 80 особей. Поступили с ними, как и со всеми отловленными животными на Орловщине, согласно букве закона. Виталий Сиротин, замначальника управления ветеринарии Орловской области: «Порядка 490 собак уже отловлено по области. В том числе 315 на территории города Орла. В соответствии с действующим законодательством собаки были простерилизованы, привиты против бешенства и возвращены с бирками в прежнюю среду обитания, то есть на территорию населённых пунктов». Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил главе администрации областного центра найти решение этой проблемы совместно с управлением ветеринарии, зоозащитниками и представителями общественности. При возникновении проблем с безнадзорными животными необходимо обращаться в городскую ветстанцию.





Антон Киселёв

13:25, 11 сентября 2020 года



