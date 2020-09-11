Главная » Новости Сегодня в Орле стартует Первенство ЦФО по бадминтону Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях. Наш регион представят 30 спортсменов.





Всего же в Первенстве ЦФО примут участие порядка 150 человек из шести регионов России. Зачет будет вестись как в личном, так и в командном зачетах. Запланировано четыре соревновательных дня - по 14 сентября. А вот зрителей на этот яркий вид спорта пока не пустят.





Надежда Невматулина

14:37, 11 сентября 2020 года



