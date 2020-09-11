Главная » Новости Орловцам прививают любовь к самбо Сегодня сразу в трех учебных заведениях области открываются секции самбо.





Секции самбо открываются в техническом колледже в поселке Стрелецкий, в гимназии № 19 города Орла и в Глазуновском сельскохозяйственном техникуме.



Самбо - это не просто вид единоборства, это система воспитания. Оно учит честной борьбе и уважительному отношению к сопернику. Напомним, в 2017 году в регионе стартовала реализация Всероссийских проектов - «Самбо в школу» и «Самбо в вузы». Подобные секции уже открыты в Должанском и Мценском районах.





Надежда Невматулина

14:39, 11 сентября 2020 года



