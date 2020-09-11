Отменят ли ЕГЭ для тех, кто не собирается поступать в вузы

В Рособрнадзоре отметили, что ситуация с ЕГЭ в текущем году «была вынужденной, но оказалась рабочей».

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки прокомментировали возможность отмены ЕГЭ для тех, кто не собирается поступать в вузы. Напомним, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса госэкзамены сдавали только те выпускники, которым результаты ЕГЭ необходимы были для поступления в университеты.



В Рособрнадзоре отметили, что изменение порядка проведения Единого государственного экзамена требует широкого экспертного и общественного обсуждения.



По мнению Евгении Матвеевой – эксперта Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – решение о том, применять ли подобную практику в будущем, должны закрепить на законодательном уровне правительство и органы управления образованием. Такому решению должно предшествовать широкое общественное и экспертное обсуждение, которого пока не проводилось.



Ведущие специалисты в Рособрнадзоре констатировали, что ситуация с ЕГЭ в текущем году «была вынужденной, но оказалась рабочей». Общая нагрузка на инфраструктуру была снижена, практически на 10% снизилось общее число выпускников, которые пришли на экзамены. Около 71 тысячи выпускников не стали сдавать ЕГЭ, поскольку он не был необходим для получения аттестата об окончании школы.



Как отмечалось ранее в Рособрнадзоре официально объявили об изменениях в содержательной части в ЕГЭ по ряду предметов. Сейчас они проходят общественное и экспертное обсуждение. Корректировки коснутся экзаменов по истории, русскому языку, литературе, биологии и информатике. А в Совете по государственным образовательным стандартам (ФГОС) при Министерстве просвещения официально отменили обязательный ЕГЭ по иностранному языку, который планировалось ввести в 2022 году, так как уровень преподавания языков в школах России сильно разнится.