Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Прививку от гриппа уже сделали 27 тысяч орловцев. Среди них – губернатор.



- Собака бывает кусачей. Как защитить людей от агрессии бродячих стай?



- Новые технологии - в школы. Компьютеры и интерактивные доски стали привычными в образовательном процессе.



- Философия защиты и уважения противника. Сегодня еще в три учебных заведения региона пришло самбо.



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Вести-Орёл

15:29, 11 сентября 2020 года



