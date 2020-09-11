Главная » Новости Прокуратура добилась для орловчанки выплат на первенца Ранее суд счел семейный доход слишком высоким для этого.





В областном центре соцзащиты заявительнице сообщили, что среднедушевой заработок семейства превосходит полуторакратный размер прожиточного минимума, а значит для получения пособий нет оснований.



Однако прокуратура обнаружила ошибочность оценки и добилась в суде назначения выплат – отмечено в пресс-центре областного органа.





Артём Ежаков

15:30, 11 сентября 2020 года



