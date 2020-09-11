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Ремонтные работы в орловских дворах подходят к концу

Сегодня состоялась одна из завершающих инспекций.


Проверили территории на улицах Октябрьской, 132 А; Циолковского, 10; Васильевской, 136; Комсомольской, 342.

В первом случае акт приема был подписан, несмотря на незначительные огрехи – еще предстоит небольшой косметический ремонт и вывоз мусора.

Следующие два двора объединены. Дорожное покрытие здесь прошло проверку качества, проезжую часть на улице Циолковского засыплют асфальтогранулятом. Ещё предстоит поставить скамейки, урны и заборы вокруг клумб. Также жильцы домов попросили высадить саженцы вдоль
Васильевской – этим вопросом им обещали заняться чуть позже.

На последнем объекте осталось лишь избавиться от строительного мусора и укрепить лавочки. Теперь на Комсомольской есть вместительный паркинг.

Согласно сайту городской администрации, из 67 ремонтируемых в этом году дворов принято 54. Работы на оставшихся 13-ти - продолжаются.


Артём Ежаков
15:42, 11 сентября 2020 года
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