Главная » Новости На пожарную безопасность орловского театра Тургенева нужно еще 1,72 миллиона рублей Эти деньги уже выделены.





По плану, они предназначены на «проведение на объекте профилактических ремонтных работ тамбур-шлюзов, системы автоматической пожарной сигнализации, системы управления дымоудаления и вентиляционными установками, монтаж источников бесперебойного питания и управление аварийным освещением» – отмечено в сообщении областной администрации.



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Артём Ежаков

15:45, 11 сентября 2020 года



