Главная » Новости Орловские похоронщики проиграли апелляцию Суд второй инстанции оставил без изменений приговоры двум участникам ОПГ.





Всего в нее входило 6 человек. Преступники занимались тем, что получали взятки за выдачу мест для погребения и разрешения пользоваться захоронениями на действующих, ограниченных и закрытых городских кладбищах Орла.



Судом первой инстанции главарь группы был приговорен к 8 годам строгого режима, штрафу в 4 миллиона рублей и лишению возможности занимать определенные управленческие должности на два с половиной года.



Остальные участники отделались условными сроками, штрафами и отлучением от деятельности по погребению на некоторый срок.



Руководитель преступной группы и один из её участников попытались обжаловать приговор, но безрезультатно – отмечено в сообщении пресс-службы областного суда.





Артём Ежаков

16:31, 11 сентября 2020 года



