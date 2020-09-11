Орловские похоронщики проиграли апелляцию

|
|
|Главная » Новости
Орловские похоронщики проиграли апелляциюСуд второй инстанции оставил без изменений приговоры двум участникам ОПГ.
Всего в нее входило 6 человек. Преступники занимались тем, что получали взятки за выдачу мест для погребения и разрешения пользоваться захоронениями на действующих, ограниченных и закрытых городских кладбищах Орла.
Судом первой инстанции главарь группы был приговорен к 8 годам строгого режима, штрафу в 4 миллиона рублей и лишению возможности занимать определенные управленческие должности на два с половиной года.
Остальные участники отделались условными сроками, штрафами и отлучением от деятельности по погребению на некоторый срок.
Руководитель преступной группы и один из её участников попытались обжаловать приговор, но безрезультатно – отмечено в сообщении пресс-службы областного суда.
Артём Ежаков
16:31, 11 сентября 2020 года