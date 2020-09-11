Главная » Новости В Орле для удобства избирателей организована работа выездных избирательных участков Сегодня в России началось голосование с использованием дополнительных форм реализации избирательного права. В нашем регионе выборы в органы местного самоуправления состоятся в 10 муниципальных районах и в Орле.





В областном центре для удобства избирателей организована работа выездных избирательных участков. Всего 10 таких площадок. Прямо во дворе размещены «прозрачные домики» - в них члены комиссии могут укрыться от дождя и солнца. Каждому, кто пришел проголосовать, выдаются средства индивидуальной защиты, поскольку в регионе до сих пор действую ограничения в связи с пандемией. Так же тщательно, как и санитарные нормы, соблюдаются требования закона - переносные ящики для бюллетеней герметичны и опечатаны. Такие выездные участки начали использовать для того, чтобы повысить активность избирателей и обеспечить им комфортные условия.



Марина Морина, председатель УИК №43 г. Орла: «Жители проживают далеко от избирательного участка, поэтому выход комиссии на голосовании на придомовую территорию себя оправдывает. Причем, голосование выбрано в рабочий день, с утра. Очень удобно людям неработающим, людям, которые на пенсии или находящимся в декрете».





Татьяна Напольских

17:27, 11 сентября 2020 года



