Орловец вынес из бара выпить, закусить и покурить

|
|
|Главная » Новости
Орловец вынес из бара выпить, закусить и покуритьНо не успел сделать ничего из этого.
18-летний юноша, разбив стекло помещения общепита в Верховском районе, похитил из него еду, табачную продукцию и алкоголь. Предварительно, нанесенный ущерб оценивается в 37 тысяч рублей.
Оперативники задержали подозреваемого, он сознался в содеянном и показал, куда дел похищенное. Злоумышленника удалось отыскать в течение дежурных суток.
Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Артём Ежаков
17:28, 11 сентября 2020 года