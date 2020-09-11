Главная » Новости Орловец вынес из бара выпить, закусить и покурить Но не успел сделать ничего из этого.





18-летний юноша, разбив стекло помещения общепита в Верховском районе, похитил из него еду, табачную продукцию и алкоголь. Предварительно, нанесенный ущерб оценивается в 37 тысяч рублей.



Оперативники задержали подозреваемого, он сознался в содеянном и показал, куда дел похищенное. Злоумышленника удалось отыскать в течение дежурных суток.



Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Артём Ежаков

17:28, 11 сентября 2020 года



