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Детский парк в Орле - пострадал. Некачественные материалы или недостаток воспитания?

Колокольчики, экскаватор в бассейне с шариками, барабаны - после открытия Детского Парка не прошло и недели, а уже многое требует ремонта.


Официальное открытие Детского парка состоялось 7 сентября. Эйфория от радостного события у его сотрудников прошла быстро. Уже 8-го утром они обнаружили вырванные с корнем пятнашки, сломанный экскаватор. Больше всего пострадала образовательная зона. Оказалось, что посетители воспринимают музыкальные инструменты как аттракцион для проверки силы: барабаны смяты, веревочки в колокольчиках оторваны. Поэтому взрослые «бьют во все колокола». Для спасения аттракционов в парке теперь круглосуточно дежурит наряд полиции - проводят беседы. Подрядчик же восстанавливает поломанные аттракционы в рамках гарантии, срок которой, кстати, 4 года.

Как отметила директор Детского парка Наталья Тышковец, на данный момент все восстановлено. Она сообщила, что все материалы, из которых сделано оборудование, - сертифицированы. И дело вовсе не в качестве материалов, а в воспитании! - уверены сотрудники Детского парка. При этом добавляют: случаев намеренного вандализма пока не было. Просто дети не знают, что батут предназначен для прыжков и проверять его на прочность роликами и велосипедом не стоит. А еще дети не понимают, что ксилофон - музыкальный инструмент, и мелодия не станет приятнее, если по нему ударить со всей силы. Донести это до подрастающего поколения - задача родителей.

Уже на следующей неделе в парке установят информационные щиты, которые в очередной раз напомнят посетителям, что они, прежде всего, люди, и что на территории детства нет места агрессии.

В парк стремятся подростки со всех окрестностей города, и, возможно, такого ажиотажа не возникло бы, если б в каждом районе появились бы подобные точки притяжения.

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Анна Вайсергисер
18:02, 11 сентября 2020 года
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