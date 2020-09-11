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В Орловской области торжественно открыли три секции самбо

Открытие состоялось в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу».


Сегодня первым из трех учебных заведений собственную секцию самбо получил Орловский технологический колледж в поселке Стрелецкий. Значимость события своим личным присутствием подчеркнул президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Сергей Елисеев, президент Всероссийской федерации самбо: «На сегодняшний день в проект входят 76 регионов, 1500 школ. Молодежь активно интересуется. И этот проект дал большой толчок для популяризации самбо».

Неизменный энтузиаст программы «Самбо в школы» - наш земляк Анатолий Якунин, в недавнем прошлом начальник главка МВД Москвы, а ныне заместитель директора ФСИН России. Генерал признается: в молодости, в бытность участковым, самбо не раз спасало ему жизнь.

Анатолий Якунин, заместитель директора ФСИН России: «Когда я был начальником ГУВД Москвы, у меня была мечта, чтобы каждый патрульно-постовой полицейский имел хотя бы третий разряд по самбо, чтобы он мог в поединке задержать нарушителя, защитить себя и граждан». 

Самбо, или самооборона без оружия, как его задумали отцы-основатели - Ощепков, Харлампиев и Спиридонов, является российской национальной борьбой. Помимо традиционных захватов, подсечек и бросков в нее могут быть органично интегрированы техники других единоборств. Считается, что самбо не только учит тело самосохранению, но и формирует характер.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сделан важный шаг по выполнению поставленной перед нами президентом задачи - развивать самбо среди молодежи и добиваться его популяризации среди других возрастных групп населения».

Праздник спорта прошел и в орловской гимназии № 19. В учебном заведении в свое время уже росли самбисты российского уровня, но на смену им гимназия готова поставить новых борцов.

Открыв секцию самбо в 19-й гимназии, почетные гости отправились в Глазуновский сельскохозяйственный техникум с той же миссией.

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Иван Суверин
18:11, 11 сентября 2020 года
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