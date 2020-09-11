Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня в России началось голосование.



- В игровой зоне Детского парка после открытия уже прошел первый ремонт.



- Проверено на себе. Сегодня Андрей Клычков присоединился к тем, кто уверен в необходимости вакцинации.



- Философия грамотной защиты. Сегодня самбо пришло еще в три учебных заведения региона.



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Вести-Орёл

21:20, 11 сентября 2020 года



