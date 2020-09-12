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Сегодня орловцы могут спокойно подумать о своем предстоящем выборе

13 сентября – Единый день голосования. Сегодня - день тишины.


Накануне единого дня голосования, по закону, прекращается любая предвыборная агитация.

Владимир Селивановский, председатель муниципальной избирательной комиссии г. Орла: «Сегодня агитация не может проводиться ни публично, ни путем распространения агитационных печатных материалов или каким-либо иным образом. А 13 сентября, в Единый день голосования, в городе Орле в 8 часов утра откроются 138 участковых избирательных комиссий».

Работают участки и сегодня - с 8:00 до 20:00. В этом году из-за пандемии выборы проходят в три дня, чтобы уменьшить контакты избирателей друг с другом. Кроме того, сегодня в Орле можно проголосовать и на придомовых участках - с соблюдением всех норм безопасности.

Выборы проходят в 10 районах Орловской области. Самая масштабная кампания проходит в Орле - выборы в городской Совет народных депутатов. Будут замещаться 38 мандатов. В списке кандидатов - 419 фамилий.


Надежда Невматулина
07:55, 12 сентября 2020 года
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