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Юным жителям Орловской области представили мобильный «Кванториум»

Он уже начал работу в отдаленных селах.


Мобильный «Кванториум» уже побывал в Орловском районе. На днях он приехал в Урицкий район, где будет находиться в течение двух недель. Школьники с 5-го по 7-й и с 8-го по 11-й классы могут выбрать любую из программ инженерной направленности. Преподаватели будут вести занятия в очной форме.

После отъезда «Кванториума» учителя будут заниматься с детьми в онлайн-форме - до того момента, пока он вновь не посетит район.

Всего за год мобильный технопарк трижды посетит каждую из запланированных агломераций. До конца 2020 года обучение пройдут порядка тысячи школьников.

Константин Домогацкий, уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области: «В мобильном технопарке представлены в основном инженерные направленности, также ребенку будет интересно узнать новые профессии и направление, такие как управление квадрокоптером или 3D графика. Конечно, это еще является и профориентацией».



Анна Вайсергисер
08:56, 12 сентября 2020 года
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