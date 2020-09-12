Главная » Новости Заграничных орловцев зовут домой За возвращение можно получить 4500 рублей.





Речь идет об участниках государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Для получения указанной выплаты человеку необходимо лично подать заявку в орловское управление труда и занятости.



Участникам и их семьям гарантируется получение бесплатного образования, оказывается помощь в поиске места работы, трудоустройстве или открытии своего бизнеса, а также профориентации.



Также переселенцы вправе рассчитывать на врачебную помощь, получение мест в организациях соцобслуживания населения и другие услуги в рамках законодательства о социальном обслуживании населения.





Артём Ежаков

09:59, 12 сентября 2020 года



