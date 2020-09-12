Заграничных орловцев зовут домой

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Заграничных орловцев зовут домойЗа возвращение можно получить 4500 рублей.
Речь идет об участниках государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Для получения указанной выплаты человеку необходимо лично подать заявку в орловское управление труда и занятости.
Участникам и их семьям гарантируется получение бесплатного образования, оказывается помощь в поиске места работы, трудоустройстве или открытии своего бизнеса, а также профориентации.
Также переселенцы вправе рассчитывать на врачебную помощь, получение мест в организациях соцобслуживания населения и другие услуги в рамках законодательства о социальном обслуживании населения.
Артём Ежаков
09:59, 12 сентября 2020 года